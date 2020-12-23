Лондон, , 18:48 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут 23 декабря, несмотря на увеличение запасов в США и опасения массовых закрытий границ из-за нового штамма коронавируса.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись в цене на 65 центов (1,30%), до $50,73 за баррель. Чуть ранее марка установила сессионный максимум в $50,92 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подорожали на 62 цента (1,32%), до $47,64 за баррель. Максимум WTI пока составляет $48,02 за баррель.

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