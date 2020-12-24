Москва, , 00:02 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что важно начать «инфраструктурно сшивать» территорию Российской Федерации, и правительству необходимо заняться вопросом доступности авиаперелётов с Дальнего Востока, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Встреча на аэродроме у самолета. 1965

»Средний класс с доходом в 17 тысяч рублей никогда не сможет поехать к родственникам на поезде, про самолёт вообще молчу, Весь доход уходит на коммунальные платежи (особенно зимой) и продукты питания. Одежда, обувь, мебель, ремонт в квартире — все уже забыли про это, денег нет, а нас таких 70 миллионов по стране», — считает Ирина К.

Многие комментаторы встретили данное заявление президента с восторгом. Граждане уверены, что к этому этапу развития России необходимо было приступить уже давно.

«Молодец, Владимир Владимирович! Давно пора наладить инфраструктуру за пределами МКАДа», — написал Илья К.

Другие выразили своё сомнение в том, что правительству удастся реализовать задумку главы государства. Граждане считают, что без радикальных изменений в экономической системе страны попросту не удастся реализовать намеченные преобразования.

«При капитализме и частных авиакомпаниях никогда цены на билеты не будут низкими, с учётом расстояния. При социализме это сглаживалось за счёт более доходных коротких рейсов. Было перераспределение доходов. А сейчас никто за вас платить не будет. Достаточно вспомнить, как частная РЖД собиралась убрать все электрички в Подмосковье как невыгодные», — пишет пользователь под псевдонимом «Я тупая обезьяна».

Нашлись и те, кто просто выразил своё неверие в то, что такие глобальные планы могут воплотиться на территории Российской Федерации. Граждане считают, что политическая и экономическая система не способны на такой прорыв.

«Россию 20 лет рвали на части, а теперь пытаются сшить. Только этого уже не получится! Не верим!» — пишет Роман П.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину заняться вопросом доступности авиаперелётов с Дальнего Востока.