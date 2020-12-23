Белград, , 18:20 — REGNUM Планы по внедрению мобильной сети 5G в Сербии отменены. Правительство и операторы мобильной связи согласились с тем, что в первую очередь следует развивать сеть 4G во всех частях страны.

Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что гражданам не нужна сеть 5G, хотя ранее все государственные чиновники, включая агентство по регулированию электронных коммуникаций, заявляли, что 5G имеет решающее значение для экономики Сербии и, следовательно, для граждан.

Эксперты по телекоммуникациям для первого полугодия говорят, что настоящая причина изменения планов в том, что у государства просто нет денег, сообщает Nova. rs