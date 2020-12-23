Нью-Йорк, США, , 18:18 — REGNUM Фондовый рынок США стартовал в «зеленой зоне» 23 декабря, несмотря на очередные проблемы с «коронавирусным» пакетом помощи американской экономике.

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На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 31,22 пункта (0,10%), до 30 046,73 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,16 пункта (0,17%), до 3693,42 пункта, индекс Nasdaq вырос на 27,02 пункта (0,21%), до 12 834,94 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать законопроект о помощи экономике на $892 млрд в том виде, в котором его принял Конгресс.

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