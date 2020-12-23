Москва, , 17:59 — REGNUM За год просроченные обязательства жителей РФ по всем видам кредита выросли более чем на 100 млрд рублей и практически достигли уровня конца 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря сообщила пресс-служба Бюро кредитных историй «Эквифакс».

»На текущий момент объем просроченной задолженности физических лиц находится в пределах 935−940 млрд рублей, что больше показателя начала года на 20%. Наибольшая просрочка сформирована по традиции в сегменте кредитов наличными (порядка 560 млрд рублей), далее идет сегмент кредитных карт (153 млрд рублей), ипотека (101 млрд рублей), МФО (64 млрд рублей), автокредитование (58 млрд рублей)», — выяснили эксперты бюро.

Кроме того, они отметили, что основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование.

«При этом в количественном выражении долги обновили пятилетний максимум. На текущий момент их количество достигает 12,6 млн штук. В перспективе их количество может вырасти за счет тех заемщиков, которые не смогли вернуться в график платежей после кредитных каникул», — полагают в бюро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в России зафиксирован максимальный рост выдачи автокредитов за год.

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