Стокгольм, , 17:34 — REGNUM Жалоба, поданная «Газпромом» на решение арбитражного суда по цене на газ в Ямальском контракте (с Польшей), отклонена Апелляционным судом в Стокгольме, сообщает 23 декабря польская PGNiG.

В польской энергетической компании пояснили, что суд отклонил апелляцию «Газпрома» «как формально неприемлемую в части решения суда относительно юрисдикции и объёма полномочий суда по изменению цены в контракте».

Кроме того, та часть жалобы «Газпрома», которая была подана на судебное решение, подтверждающее эффективность запроса PGNiG, также отклонена как «необоснованная».

Речь шла о запросе PGNiG, связанном с переговорами о пересмотре и выполнении договорных условий, дающих право польской компании требовать снижения цены на газ.

Напомним, PGNiG в ноябре 2020 г. потребовала, чтобы была пересмотрена цена на газ, который она получала от «Газпрома» по Ямальскому контракту — с 1 ноября 2017 года.

«Ямальский контракт» был подписан между «Газпромом» и PGNiG 25 сентября 1996 г. на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в объёме около 10 млрд куб. м газа в год. Договор действует до 2022 года.

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