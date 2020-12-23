Красногорск, , 17:21 — REGNUM Евросоюз собирается вводить налог на ввозимые товары в зависимости от уровня углеводородного сырья, израсходованного на их производство. Это может быть использовано в качестве недобросовестной конкуренции. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Нам нужно обратить внимание на то, что происходит и у нас, и в мире в целом в сфере защиты и экологии окружающей среды. А там происходят довольно такие серьёзные вещи. Ну, например, вы наверняка слышали о так называемом «пограничном налоге», который собираются вводить в странах ЕЭС», — заявил Путин.

«Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре высчитывать уровень углеводорода, уровень углеводородного сырья, которое было истрачено, израсходовано на производство того или иного товара. И в соответствии с этим выстраивать определённую таможенную политику», — продолжил он.

По его мнению, в этом есть элемент лукавства и «попытка использовать эти недобросовестные средства конкуренции».

«Но это уже другая тема. Во всяком случае, мы это должны иметь в виду и уделять вопросам экологии в том числе и с этой точки зрения», — подчеркнул президент.