Вашингтон, 23 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Законопроект о помощи американской экономике в условиях пандемии коронавируса, принятый Конгрессом, может быть отклонен президентом США Дональдом Трампом.
Трамп призвал Конгресс «немедленно избавиться от расточительных и ненужных пунктов» законопроекта, предусматривающего $892 млрд затрат.
Споры по законопроекту о помощи американской экономике в связи с эпидемией COVID-19 велись в Конгрессе много месяцев. Принятие законопроекта состоялось 22 декабря, одновременно с принятием бюджета на 2021 год.
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