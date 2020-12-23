Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Законопроект о помощи американской экономике в условиях пандемии коронавируса, принятый Конгрессом, может быть отклонен президентом США Дональдом Трампом.

«Законопроект, который они сейчас собираются отправить мне на стол, сильно отличается от ожидаемого. Это позор» , — заявил Трамп в видео, размещенном в Twitter.

Трамп призвал Конгресс «немедленно избавиться от расточительных и ненужных пунктов» законопроекта, предусматривающего $892 млрд затрат.

«Пришлите мне подходящий законопроект, иначе пакетом помощи от COVID-19 придется заниматься уже следующей администрации. Возможно, этой администрацией буду я» , — заявил Трамп.

Споры по законопроекту о помощи американской экономике в связи с эпидемией COVID-19 велись в Конгрессе много месяцев. Принятие законопроекта состоялось 22 декабря, одновременно с принятием бюджета на 2021 год.

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