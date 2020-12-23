Ново-Огарево, Московская область, , 16:55 — REGNUM Важно повышать самостоятельность регулирования субъектами налогов, зачисляемых в региональный и местный бюджет. Об этом на заседании Госсовета и совета по нацпроектам заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета — трансляция»

»В этом году были приняты важные решения по патентной системе. Сейчас есть инициатива предоставить регионам и муниципалитетам больше гибкости в управлении налогом на самозанятых, чтобы стимулировать муниципалитеты к развитию этого института», — сказал Текслер.

Президент России Владимир Путин заинтересовался предложениями губернаторов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что с инициативой по налогу о самозанятых можно согласиться, хотя меры по стимулированию муниципалитетов уже принимаются.

А глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что налог на самозанятых невозможно поделить между муниципалитетами.

«Если таксист перевёз человека из одного муниципалитета в другой, он в какой соответствующий бюджет будет зачислять налог?» — спросил он.

Этот вопрос долго обсуждали и решили сделать его на 100% региональным, чтобы регионы сами могли распределять собранные средства между муниципалитетами, отметил премьер-министр.

Владимир Путин подвёл итог обсуждения.

«Алексей Леонидович, побудительный мотив, а именно наполнение муниципальных бюджетов источниками доходов дополнительных, очень благородный, очень благородный мотив. Мы сами всё это понимаем и сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали, потому что в них кроются большие проблемы, как мы сейчас видим», — отметил президент России.