Киев, , 16:49 — REGNUM Правительство Украины утвердило прибыльный финансовый план для энергетической госкомпании «Нафтогаз» на 2020 год.

Соответствующее решение было утверждено на заседании кабмина сегодня, 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ предусматривает чистую прибыль «Нафтогаза» по итогам нынешнего года в сумме 11,5 млрд грн.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не поддержал голосование за документ, обратив внимание, что согласно официальным данным за 9 месяцев «Нафтогаз» получил убыток в 18,7 млрд грн и кардинальной перемены ситуации не предвидится.

Однако в итоге правительство не учло замечания профильного министра.

В «Нафтогаз» принятие финансового плана с такими показателями пока что не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что после того, как в конце сентября был обнародован финансовый отчет «Нафтогаза», согласно которому консолидированный чистый убыток группы в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, глава компанииАндрей Коболев заявил, что убытки являются «вполне ожидаемыми», добавив, чтоу «Нафтогаза» есть «взвешенный план действий» и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.

Более того, позже позже был опубликован анализ, согласно которому в ближайшие четыре года «Нафтогаз Украины» будет глубоко убыточной. Главная причина убытков — значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей.