Москва, , 16:39 — REGNUM Власти РФ должны взяться за активную пропаганду финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти треть граждан РФ не ведут учета своих расходов и доходов.

Николай Богданов-Бельский. Устный счет. 1895

«Нужна пропаганда финансовой грамотности. Потому что сейчас государство ей занимается, но в таких узких масштабах, что до рядового гражданина она не доходит, — сказал Колганов. — По большей части этой пропагандой заняты деятели в блогосфере, которые занимаются предоставлением финансовых услуг. И они включают в свои платные курсы в том числе и понятия об элементарной финансовой грамотности. А государство этим почти не занимается. А в школьной программе это должно быть обязательно. И в повседневной жизни какие-то учебные материалы должны предоставляться бесплатно через информационные сети государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему граждане РФ не склонны вести учет своих финансов.

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