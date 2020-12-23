Москва, , 16:38 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ почти треть граждан не склонна вести учет своих финансов, связана с тем, что в прошлом они располагали гарантированным доходом, который позволял им не беспокоиться о скрупулезном контроле за своими тратами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал соответствующие итоги опроса.

«Во-первых, есть определенная традиция. В советский период гражданин имел стабильный и фиксированный доход. Ему не было нужды вести какой-то учет этого дохода, который был заранее известен. Что касается расходов, то тут, конечно, ситуация несколько сложнее. Потому что оптимизация расходов — это явление полезное при любом строе, будь то плановая система или рыночная. Контролировать свои расходы надо. Но у нас и такой привычки не было. Мало кто скрупулёзно контролировал свои расходы. Отчасти это можно объяснить тем, что у значительной части населения расходы ограничивались довольно узким кругом потребляемых благ. Выбор их был невелик. И структура потребления была довольно стабильной и стандартной. Ее можно было держать в голове и не заниматься специальным контролем расходов каждой копейки», — пояснил Колганов.

А в нынешних условиях, по словам экономиста, и доходы стали менее стабильными и расходы более разнообразными.

«А это требует больших усилий для того, чтобы следить за своими финансами. Развитый рынок создает много соблазнов, что может приводить к нерациональному расходованию средств, — пояснил Колганов. — В то же время круг расходов малоимущих граждан ограничен, и выскочить за его пределы они не в состоянии. Поэтому они не считают нужным отслеживать эти расходы, которые повторяются из месяца в месяц. Я бы не сказал, что это рациональная модель потребления. Потому что оптимизация расходов даже при очень небольших доходах способна улучшить экономическое положение человека».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что самая активная часть населения РФ вообще не в курсе, сколько она зарабатывает и сколько тратит.

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