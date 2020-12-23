Архангельск, , 16:35 — REGNUM Проект по производству органических химвеществ в Архангельской области получил статус резидента Арктической зоны РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Компания «Техсервис» планирует реализовать проект на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината — в качестве сырья будут использоваться производственные отходы комбината — скипидар.

Крупный проект является частью программы АЦБК по снижению негативного воздействия на окружающую среду, тем самым инициатива привнесет эффективность не только в экономику региона, но и в его экологическую составляющую. Конечный товарный продукт будет поставляться на российские и иностранные предприятия химической промышленности. Планируемый объем инвестиций — 42 миллиона рублей.

Напомним, в начале 2020 года Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) исключил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат из списка потенциальных загрязнителей окружающей среды диоксинами.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов АЗРФ ранее получили четыре компании.