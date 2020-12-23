Варшава, , 16:24 — REGNUM 23 декабря министр финансов Польши Тадеуш Косьцинский подписал рамочное кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 700 миллионов евро. Эти средства будут потрачены Варшавой на реализацию отдельных задач, предусмотренных в Программе развития села. Об этом передает Forsal.

«Это соглашение является еще одним примером нашего тесного сотрудничества. Область, которая будет поддержана кредитом, вписывается в экологические приоритеты и Польши, и ЕИБ», — сказал Косьцинский после подписания договора.

Вице-председатель ЕИБ Тереза Червиньская заявила, что благодаря кредитованию, Европейский инвестиционный банк сможет поддерживать развитие польских сельских территорий экологически безопасным способом.

«Наше кредитование сельских территорий Польши поспособствует не только созданию новых рабочих мест, но и даст малому и среднему бизнесу значительный импульс для модернизации в области производства и переработки продуктов питания», — добавила она.

Соглашение направлено на инвестирование в сельское хозяйство, в частности, в переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, что должно привести к повышению конкурентоспособности и продвижению экологически чистого производства. Договор также призван обеспечить значительную поддержку инвестиций малых и средних предприятий (МСП) для модернизации их сельскохозяйственного производства, особенно это касается пищевой промышленности. Проект также поддержит и лесной сектор.