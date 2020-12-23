Ново-Огарево, Московская область, , 16:24 — REGNUM Глава рабочей группы Госсовета по направлению «Экология» Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области) в ходе заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам отчитался о мероприятиях, проработанных группой, главе государства Владимиру Путину.

В частности, с новым министром природных ресурсов Александром Козловым, ППК РЭО (Российский экологический оператор) были проинвентаризированы проблемные вопросы национального проекта «Экология», была проведена масштабная аналитическая работа с учетом мнения регионов.

«Целевые показатели нацпроекта полностью коррелируют с достижением национальной цели к 2030 году. Мы понимаем, что прогресс должен быть обеспечен уже по итогам следующего года, если мы будем откладывать соответствующую работу, то целей мы никогда не достигнем. Поэтому доля сортировки (твердых бытовых отходов) в течение ближайшей трехлетки уже увеличена почти в два раза, объемы отходов, которые направляются на утилизацию уже увеличиваются в 2,3 раза до 2023 года», — заверил Никитин.

ППК РЭО подписало соглашение по федеральной схеме обращения с отходами со всему субъектами РФ.

«Важнейшие предложения по итогам совместной работы мы уже озвучивали на заседании в сентябре, и они были поддержаны. Это создание системы комплексного мониторинга окружающей среды, которая позволит на основании объективной информации расширить, в том числе мероприятия проекта «Чистый воздух» и проектов по оздоровлению водных объектов», — сказал нижегородский губернатор.

Он напомнил, что нашли поддержку проекты по экологическому воспитанию, предложения по комплексной инвентаризации объектов накопленного экологического вреда и определение приоритетов по их ликвидации, а также предложение по раздельному сбору отходов.

«Очень своевременно проведено работа по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей и импортеров», — отметил Никитин.

Он рассказал, что в рамках рабочей группы постоянно контролировался вопрос отходов в контексте пандемии. Ответственность распределена между региональными операторами и муниципалитетами, которые должны обеспечивать ликвидацию накопления отходов вне контейнерных площадок.

«Никаких критических ситуаций допущено не было. Правительством своевременно была выделена субсидия на поддержку региональных операторов. На старте пандемии была ещё проблема с собираемостью платежей, сейчас она уже не существует. Контроль в этом направлении будет продолжен», — подытожил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Путин проводит совместное заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее с предложениями рабочей группы по направлению «Строительство» к президенту обратился глава Татарии Рустам Минниханов.