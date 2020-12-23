Москва, , 16:24 — REGNUM Рекультивация свалки в Челябинске подходит к концу. Об этом президенту России заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании Госсовета РФ и совета по нацпроектам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Техническая рекультивация свалки завершена. Даже в эпицентре нет никакого запаха. В следующем (2021-м — ИА REGNUM) году завершим биологический этап рекультивации и на месте свалки будет зелёный холм. Кстати, аналогичный проект мы начинаем в Магнитогорске», — отметил глава Южного Урала.

Путин спросил у Текслера, был ли он на этом объекте. И тот ответил, что бывает там регулярно.

«Молодец! Спасибо!» — оценил Владимир Путин.