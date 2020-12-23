Москва, , 16:09 — REGNUM Дно кризиса, вызванного распространением коронавируса, было достигнуто в мае-июне 2020 года, после чего экономика РФ начала восстанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил заведующий Научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

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"Восстановление российской экономики после кульминации коронакризиса наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. Дно было достигнуто в мае-июне, после чего экономика начала восстанавливаться, хотя этот процесс и протекает неоднородно как во времени, так и в разрезе секторов, — сказал Бессонов. — Если в ближайшие месяцы не случится новых потрясений неэкономической природы (новый вирус, метеорит, конфликты), то вскоре это станет очевидным для всех. По итогам 2021 года следует ожидать улучшения показателей экономического роста хотя бы потому, что на протяжении уходящего года наблюдалось их резкое ухудшение, уже в значительной мере преодоленное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бессонов прокомментировал высказывание банкира Петра Авена о потерянных российской экономикой годах.

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