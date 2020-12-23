Москва, , 16:07 — REGNUM Нефтяной рынок, 23 декабря начав утро с продолжения вчерашнего обвала, к середине дня сменил направление движения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В итоге ко второй половине дня цена Brent выросла на 0,78%, до $50,21 за баррель, снова поднявшись выше психологически значимого уровня, а цена WTI выросла посильнее, на 0,9%, до $47,10 за баррель.

Скорее всего, вернувшийся оптимизм может быть связан с заявлениями эпидемиологов о том, что зарегистрированные вакцины могут оказаться эффективными и против новых мутаций коронавируса

Также оптимизм связан с тем, что новый штамма COVID-19 всё больше выглядит как локальная история, затронувшая преимущественно Великобританию.

На уровне в $49−49,10 за баррель располагается довольно сильный уровень поддержки по цене Brent. Новостной фон всё ещё остаётся неустойчивым.

Поэтому движение и в область $48 за баррель всё ещё на повестке дня, но обвала, подобно весеннему не ожидается, если только мир не погрузится в новый карантин.

На сегодня прогноз по цене Brent ожидается в рамках $49−50,50 за баррель», — полагает эксперт.

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