Салехард, , 16:07 — REGNUM Власти Ямала и «Газпром нефть» подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Договор направлен на улучшение инвестиционного климата, научно-технической, инновационной деятельности в регионе, а также на реализацию программы в области охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба главы региона.

«Газпром нефть» в Ямало-Ненецком автономном округе реализует крупнейшие инвестиционные проекты на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождении.

«В 2021 году мы планируем начать промышленную добычу на Тазовском месторождении. Готовимся и к освоению неоком-юрских залежей гигантских Бованенковского и Харасавэйского месторождений, объемы вложений в которые составят сотни миллиардов рублей. Новые производственные проекты «Газпром нефти» вместе с социальными инициативами создают базу для улучшения качества жизни ямальцев», — отметил во время подписания договора председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в свою очередь отметил, что «Газпром нефть» уделяет особое внимание развитию спорта в регионе: построены спортивные комплексы с бассейнами в Лабытнанги и Ноябрьске, бассейн в Тарко-Сале, по всему округу открыты многофункциональные спортплощадки. Новое соглашение между округом и компанией направлено на создание современной энергетической и транспортной инфраструктуры в Тазовском районе.

«Запланировано строительство высоковольтной линии электропередачи от Тазовского месторождения до деревни Тибей-Сале. Компания обеспечит газом жителей посёлков Тазовский и Газ-Сале, запланирована газификация села Новый Порт Ямальского района. Ещё одним совместным проектом станет ремонт подъездной автодороги к селу Газ-Сале. «Газпром нефть» продолжит поставки нефтепродуктов для социальной сферы и функционирования систем жизнеобеспечения округа», — сообщил глава Ямала.

Продолжится сотрудничество ЯНАО и «Газпром нефти» в рамках программы компании «Родные города». Это финансирование спортивных, образовательных, культурных и этнографических проектов в районах ЯНАО, а также строительство социальных объектов в Ноябрьске и Муравленко.

Отмечается, что благодаря партнерству с «Газпром нефть» на Ямале в 2019 году были построены ледовый центр «Авангард» и спортивный комплекс «Полярный» в Лабытнанги, а в Салехарде продолжается строительство ледового дворца «Ямал Арена».