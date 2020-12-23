Москва, , 16:05 — REGNUM Главным событием 2020 года стала стабильная работа, выполнение и даже перевыполнение планов, несмотря на коронавирус, противоэпидемические ограничения и спад экономики. Так прокомментировал итоги года в атомной отрасли заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

Среди ключевых событий эксперт назвал запуск первого блока Белорусской АЭС. «Строительство АЭС стало, во многом, знаковым событием для всего европейского континента — в последние два десятилетия новые АЭС в Европе строили только страны, уже имеющие опыт строительства и эксплуатации атомных электростанций. Выбор Белоруссии в пользу атомной энергетики и успешная реализация этого проекта может стать важным ориентиром для других стран, пока что не имеющих АЭС, но рассматривающих возможность такого строительства», — прокомментировал он, добавив, что в Белоруссии Росатом обеспечил не только строительство атомной электростанции, но и подготовку кадров для эксплуатации объекта, научных и педагогических сотрудников, помощь в разработке необходимой нормативно-технической базы.

По мнению Кондратьева, важным трендом года стала набирающая силу программа строительства замещающих мощностей АЭС. «В июле 2020 г. Росатом утвердил план по строительству двухблочной Смоленской АЭС-2 для замещения мощностей Смоленской АЭС, полным ходом идут работы на площадках Ленинградской АЭС и Курской АЭС. Все это позволит обеспечить стабильное развитие атомной энергетики в долгосрочной перспективе», — подчеркнул завсектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов».

К 2021 году российская атомная отрасль подошла с хорошим заделом, считает эксперт: «Благодаря вводу новых энергоблоков (2-й энергоблок ЛАЭС-2) растет выработка электроэнергии на российских АЭС, а большой портфель зарубежных заказов обеспечивает стабильный спрос на проектные работы, оборудование, производимое российскими компаниями, превратив Росатом в крупнейшего экспортера высокотехнологичной продукции гражданского назначения в России. Позитивные результаты 2020 г. позволяет рассчитывать на сохранение тренда на поступательное развитие отрасли в ближайшие годы».

Он напомнил, что в 2017 году. Росатом опубликовал основные стратегические цели развития до 2030 года. «Как показали последние годы, вектор для развития был выбран верно. Конечно, одним из главных приоритетов остается повышение доли на мировых рынках. В 2020 г. многие крупные страны назвали в качестве одного из среднесрочных приоритетов развитие низко-углеродной энергетики, в т. ч. за счет строительства АЭС. Мы видим большой интерес к развитию атомной энергетики в странах Южной Азии, Юго-Западной Азии, Африки и др. регионах. И здесь у Росатома есть важное преимущество в сравнении с другими игроками на мировом рынке — российская компания действительно может построить АЭС в срок и по оговоренной стоимости», — отметил Кондратьев и привел в пример французскую компанию AREVA, которая до сих пор строит заложенный в 2005 г. энергоблок Олкилуото-3 в Финляндии, при этом уже потраченные на строительство средства превысили первоначальную смету более чем на €5 млрд. «Уже сейчас Росатом имеет крупнейший в мире портфель заказов на строительство новых АЭС, и в 2021 г. имеет все шансы заметно его нарастить благодаря получению заказов в Узбекистане, Африке и Южной Азии. В ближайшие годы заметно вырастет значимость рынка обслуживания АЭС, выводимых из эксплуатации, и для Росатома, накопившего серьезной опыт работы в этом сегменте, этот рынок может стать одним из важных драйверов роста», — прогнозирует аналитик.

Он полагает, что серьезное развитие получат приложения атомных технологий вне атомной энергетики — ядерная медицина, обеззараживание и применение методов неразрушающего контроля. В развитых странах (Японии, США) эти сферы обеспечивают до 20−25% совокупной выручки атомной отрасли.

Отдельно эксперт остановился на развитии Северного морского пути. В этом году по СМП будет перевезено более 32 млн т грузов, в 2024 г. грузопоток может достигнуть 60−80 млн т., в 2030 г. — 120 млн т.

«Значительная часть грузопотока проводится по СМП с использованием атомных ледоколов и в увеличение интенсивности движения потребует увеличения ледокольного флота. Уже сейчас Росатом реализует крупнейшую в мире программу по строительству новых мощностей — в декабре 2020 г. на балтийских верфях был заложен четвертый серийный ледокол нового поколения «Чукотка», — обратил внимание Сергей Кондратьев.