Москва, , 16:00 — REGNUM Рубль 23 декабря снова укрепляется в валютной секции Московской биржи. Что происходит? В данный момент идет активный налоговый период в России, что добавляет спроса на «россиянина», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Плюс ко всему, аукцион Минфина по продаже ОФЗ, финальный в 2020 году, тоже прошел неплохо.

Доллар снова снижается на мировом валютном рынке из-за происходящего в Великобритании, Германии и Францией. Рубль, получается, в очередной раз «вытягивает» из внешнего фона по максимуму.

Итак, доллар к середине дня стоит 75,15 руб. и может балансировать в пределах 75,05−75,55 руб. Евро стоит 91,98 руб. и намерен торговаться в пределах 90−92 руб.

Нефть днем 23 декабря вышла в плюс, баррель Brent торгуется по $50,20, но все еще остаются довольно серьезными сомнения в том, что сырье сейчас способно выйти на новый виток роста и на фоне предрождественского затишья, и ввиду появления штаммов коронавируса.

Рубль сохраняет силу и бодрость. Несмотря на новые вызовы, не связанные с геоэкономикой, декабрь может стать лучшим месяцем 2020 года для российской валюты», — считает эксперт.

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