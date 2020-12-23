Москва, , 15:59 — REGNUM На протяжении последнего десятилетия темпы российского экономического роста едва ли могли быть существенно более высокими, чем в начале «нулевых». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил заведующий Научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Так он прокомментировал высказывание банкира Петра Авена о потерянных для российской экономики годах и о том, что политика таргетирования инфляции повлияла на темпы экономического роста страны.

«Действительно, темпы экономического роста «нулевых» годов были гораздо более высокими, что обусловлено восстановительным подъемом после глубочайшего трансформационного спада 1990-х годов, — рассказал Бессонов. — Когда потенциал восстановительного подъема был исчерпан, темпы экономического роста снизились. Поэтому на протяжении последнего десятилетия темпы российского экономического роста едва ли могли быть существенно более высокими. Свою роль сыграло и резкое ухудшение условий внешней торговли с конца 2014 года, а также санкции, не говоря уже о коронакризисе».

В какой-то мере, как полагает Бессонов, повлияло и проведение политики инфляционного таргетирования, но ее цели при этом были достигнуты.

«Не думаю, что с точки зрения экономического роста последние годы следует считать потерянными», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что политика таргетирования инфляции, которую проводит Центральный банк РФ, дала стране хоть какой-то экономический рост.

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