Киев, , 15:57 — REGNUM Украина планирует в следующем году получить от т.н. «большой приватизации» сумму порядка 12 млрд гривен, заявил на заседании правительства сегодня, 23 декабря, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил о желании властей Украины ускорить процесс приватизации, сославшись при этом на мнение послов стран G7, которые поддерживают Киев «на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации». Он отметил, что приватизация представляет собой «серьезный удар по коррупции» и интересам некоторых «дельцов», которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. О ком именно идет речь, украинский премьер не уточнил.

Также он перечислил, какие именно предприятия Украина намерена продать в следующем году — пять теплоектроцентралей, три областных энергокомпании, завод «Большевик», Одесский припортовый завод (крупнейшее химическое предприятие Украины, которое безуспешно пытаются продать с 2016 г. — ИА REGNUM), объединенная горно-химическая компания и «Президент-Отель» в центре Киева.

ИА REGNUM напоминает, что такие же масштабные планы у властей Украины были и на текущий год, но еще в марте приватизация крупных предприятий была официально остановлена до стабилизации ситуации на финансовых рынках. По сути за весь год состоялась лишь одна крупная сделка — 15 июля отель «Днепр» в центре Киева был продан за 1,1 млрд грн.