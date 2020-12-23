Москва, , 15:55 — REGNUM В России с начала 2020 года из-за пандемии прекратили работу около 30% от общего количества туристических агентств, заявила на пресс-конференции 23 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Еще около 18% турагентств (около 3 тыс.) либо совсем отказались от офиса и перешли в полностью удаленный режим работы, либо в 3−4 раза сократили офисные площади.

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По оценке АТОР, наибольшее снижение количества работающих турагентств зафиксировано в Москве, регионах ЦФО и на Дальнем Востоке. Число специалистов в сфере туризма, оставшихся без работы, составляет более 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года выездной туризм из России сократился 77,5%.

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