Москва, , 15:42 — REGNUM По итогам 2020 года выездной туризм из России сократился 77,5%. В 2019 году на отдых в другие страны мира выезжали 12,2 млн туристов, в 2020-м — 2,753 млн, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщили 23 декабря в АТОР.

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Больше всего от спада турпотока из России пострадала Турция. По итогам 2020 года в эту страну приедут на отдых 1,6 млн человек (в 2019 — 6,9 млн), спад на 77%.

На втором месте ОАЭ — за год эту страну посетят около 385 тыс. российских туристов (в 2019 — 997 тыс., спад на 61,4%), Кубу — 75, 5 тыс. (в 2019 — 178 тыс., спад на 67,5%), Мальдивы — 58−60 тыс. человек (в 2019 — 83,4 тыс., спад на 38%).

Как сообщало ИА REGNUM, въездной туризм в Россию по итогам трёх кварталов 2020 года сократился на 92,4%.

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