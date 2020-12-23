Киев, 23 декабря 2020, 15:57 — REGNUM Введение в строй централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) позволит Украине экономить до $200 млн ежегодно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности президента госкомпании «Энергоатом» Пётр Котин, сообщает 23 декабря информационное агентство УНИАН.
Глава «Энергоатома» выразил надежду, что на Украине появятся технологии, позволяющие перерабатывать отработанное ядерное топливо, а не просто его хранить.
Напомним, ЦХОЯТ открыли в ноябре 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения и начали перевозить туда отходы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
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