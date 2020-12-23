Киев, , 15:57 — REGNUM Введение в строй централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) позволит Украине экономить до $200 млн ежегодно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности президента госкомпании «Энергоатом» Пётр Котин, сообщает 23 декабря информационное агентство УНИАН.

«Сегодня мы платим России от 150 до 200 млн долларов в год за вывоз отработанного ядерного топлива с трёх наших атомных станций — Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской», — рассказал он.

Глава «Энергоатома» выразил надежду, что на Украине появятся технологии, позволяющие перерабатывать отработанное ядерное топливо, а не просто его хранить.

«В отработанном топливе много разных элементов, которые могут использоваться и после переработки, но нужна технология, чтобы выделить эти элементы, которые накопились за время, пока топливо стояло в реакторе», — добавил Котин.

Напомним, ЦХОЯТ открыли в ноябре 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения и начали перевозить туда отходы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

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