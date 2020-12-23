Архангельск, , 15:33 — REGNUM В главном стапельном цехе Центра судоремонта «Звездочка» развернули строительство суперблока ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Каменномысское — море». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Суперблок опорного основания ЛСП «А» собирается из 273 секций, весом от 10 до 100 тонн. Эти элементы изготавливаются на Севмаше. Общий вес суперблока составит порядка 7000 тонн. Размеры суперблока: длина — 139 метров, высота — 17−21 метр, ширина — 24 метра», — сообщили в пресс-службе.

При постройке суперблока корабелы «Звёздочки» выполнят работы по монтажу различного оборудования и систем внутреннего насыщения, изолировочные и окрасочные работы всей конструкции.

На заказе в три смены трудится до 240 человек. В дальнейшем их число планируют увеличить до 400 человек. Работы будут завершены к октябрю 2021 года.

Строительство платформы ЛСП «А» ведётся методом «распределённой верфи». В реализации проекта помимо «Звёздочки» и Севмаша участвуют предприятия Екатеринбурга, Астрахани и Светлого. Окончательная сборка ЛСП «А» планируется в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, заказ на строительство суперблока «Звездочка» получила весной 2020 года. Архангельские власти рассчитывали, что местные судостроители получат заказ на изготовление самой платформы. Опыт реализации подобных проектов у северодвинских предприятий есть: «Звёздочка» выступила подрядчиками в строительстве СПБУ «Арктическая» и субподрядчиками для МЛСП «Приразломная», а «Севмаш» строил МЛСП «Приразломная» и две полупогружные платформы для иностранного заказчика.

Справка:

Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской губы. Месторождение расположено в её акватории и названо так в честь посёлка Мыс Каменный. Запасы природного газа — порядка 550 миллиардов кубометров. Для противостояния льду основание буровой платформы будет иметь клиновидную форму. Длина платформы для проекта «Каменномысское-море» составит 135 м, ширина — 69 м.