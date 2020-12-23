Киев, 23 декабря 2020, 15:31 — REGNUM Министерство финансов Украины на очередном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 22,209 млрд гривен.
Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ведомство уточняет, что средства получены в результате продажи девяти различных пакетов гривневых облигаций со сроком обращения от 84 до 1526 дней. При этом средневзвешенная ставка доходности в зависимости от срока обращения составила от 10,00% до 12,34% годовых.
Напомним, что продажа ОВГЗ является одним из базовых источников пополнения бюджета Украины. Согласно официальной информации, министерство финансов страны на аукционах за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 млрд гривен, 2,9 млрд долларов и 788 млн евро. Между тем, многие эксперты критикуют власти за такие размещения облигаций, отмечая, что процентные ставки по ним слишком высоки для нынешней экономической ситуации.