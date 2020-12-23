Белгород, , 15:29 — REGNUM Бюджет на 2021 год и плановый период приняли депутаты Белгородского городского совета. Дефицит главного финансового документа составит порядка 367 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе мэрии.

Документ прошёл публичные слушания и получил одобрение экспертов. Доходы на 2021 год прогнозируются в объёме 12,95 млрд рублей, расходы составят 13,317 млрд рублей. По словам мэра Белгорода Юрия Галдуна, из запланированного на 2021 год одного миллиарда рублей инициативного бюджетирования город получит 238 — 242 млн рублей на проекты граждан.

В 2022 и 2023 годах общий объём расходов городского бюджета Белгорода планируется на уровне более 13 млрд рублей с профицитом в 260 и 330 млн рублей соответственно.