Москва, , 15:22 — REGNUM Въездной туризм в Россию по итогам трёх кварталов 2020 года сократился на 92,4%, заявила 23 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщили в АТОР.

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Таак, в январе-сентябре 2020 года с визитами в Россию приехали 326,8 тыс. иностранных туристов (практически все — в I квартале). За девять месяцев 2019 года в России побывали 4,3 млн туристов из разных стран мира.

По мнению Ломидзе, в IV квартале «интуристов в РФ тоже нет и не будет». Поэтому спад въездного туризма по итогам 2020 года составит 93,6%. Россия за год потеряла 4,77 млн интуристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в уходящем 2020 году в России больше всего пострадал внутренний экскурсионный туризм.

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