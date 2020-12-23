Сеул, , 15:20 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получили заказ на строительство шести сверхбольших контейнеровозов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, контракт оценивается в 1,08 трлн вон (~$978,5 млрд). Известно, что судна будут построены на верфи Окпхо и будут спущены на воду к ноябрь 2023 года.

В текущем году Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы на строительство 32 судов на общую сумму $5,4 млрд, что составляет 75% от запланированной прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день представители Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство трех СПГ-танкеров, а Samsung Heavy Industries — четырёх СПГ-танкеров.

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