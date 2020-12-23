Москва, , 15:12 — REGNUM Самая активная часть населения РФ вообще не в курсе, сколько она зарабатывает и сколько тратит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала итоги опроса, которые показали, что в РФ не следить за финансами больше свойственно молодежи до 24 лет.

«Среди возрастных групп учет доходов и расходов реже ведет молодежь 18−24 лет. Фактически самая активная часть населения зачастую вообще не в курсе того, сколько они зарабатывают и тратят. И деньги из семейного бюджета незаметно утекают. Неумение распоряжаться личными финансами приводит к росту долгов у жителей РФ, в том числе просроченной задолженности. Необходима масштабная популяризация финансовой грамотности. Разъяснительная работа должна быть ориентирована на то, что ведение подобного бюджета — это не жадность, а лишь вариант рационального поведения», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская заявила, что за время пандемии уровень финансовой грамотности граждан РФ не изменился.

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