Подгорица, , 15:11 — REGNUM По программе гражданства за инвестиции, стартовавшей в начале 2019 года, было принято решение в отношении 108 человек. Они могут получит черногорское гражданство, пишет издание Dan.

Имена людей, получивших гражданство, до сих пор остаются в секрете.

В МВД сообщили предоставлении гражданства 36 заявителям и 72 членам их семей.

До 18 декабря было выдано 39 паспортов, из которых 13 заявителям и 26 членам семей. Остальные могут получить паспорта, когда обратятся в МВД.

Лица, получившие черногорское гражданство по специальной программе, являются гражданами следующих стран: Египта, Российской Федерации, Белоруссии, Туркемении, Королевства Саудовская Аравия, Китая, Пакистана, Ливана, Ирана, Казахстана и Гонконга.