Чебоксары, , 15:11 — REGNUM В Чувашии в 2020 году на развитие сел и деревень направлено 4,3 млрд рублей, в том числе на комплексное развитие сельских территорий — 1,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства республики.

23 декабря на заседании правительства одобрены изменения, вносимые в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Корректировка связана с уточнением объёма финансирования и целевых показателей.

По данным минсельхоза, за год в республике в развитие сельской местности вложено 4,3 млрд рублей — в частности, на газификацию, водоснабжение, строительство дорог, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку и обеспечение их инженерной инфраструктурой, улучшение жилищных условий сельчан, а так же капитальный ремонт образовательных, культурных и спортивных учреждений. По данным минсельхоза Чувашии, всего реализовано свыше 3100 проектов.

В структуре расходов 1,2 млрд рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий. Всего профинансировано более 2700 проектов, включая реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что важно синхронизировать реализацию проектов по разным направлениям и думать не только о том, как построить объекты, но и о том, чтобы они полноценно функционировали, активно вовлекать в эту работу граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2021 год объем доходов республиканского бюджета оценивается в 61,5 млрд рублей, что на 10,7% больше 2020 года. Расходы спрогнозированы с ростом на 16,3% — на уровне 64,4 млрд рублей. Дефицит рассчитан в размере 2,9 млрд рублей