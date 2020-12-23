Калуга, , 15:14 — REGNUM В Калуге 23 декабря состоялось заключительное заседание городской Думы в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM а пресс-службе городского парламента.

На заседании Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Депутаты согласовали приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения в них детских дошкольных учреждений. В собственность города приобретается здание в районе проезда Юрия Круглова площадью 6444 квадратных метров и здание котельной площадью 45 кв. метров общей стоимостью 408,5 млн рублей. Также для размещения детского сада в муниципальную собственность приобретается нежилые помещения площадью 251 кв. метр и 346 кв. метров на улице Азаровской стоимостью 89 миллионов рублей. В зданиях разместятся детские сады на 240 и 90 мест.

Также парламентарии согласовали мировые соглашения, согласно которым ООО ФСК «Монолит-Калуга» передаёт в собственность города часть нежилых помещений в счёт погашения долга по арендной плате.

В муниципальную собственность будут переданы 33/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу Солнечный бульвар д. 2 пом. 294, стоимостью 287,7 тысяч рублей и 68/1000 доли в праве собственности на это же помещение стоимостью 585 тысяч рублей.

Оставшаяся доля помещения будет также передана в муниципальную собственность в счёт погашения задолженности застройщика. В дальнейшем в нём разместится подростковый клуб.

Депутаты внесли изменения в Регламент и Положение «О Городской Думе», согласно которым в структуру представительного органа вводится должность первого заместителя председателя городской Думы.