Москва, , 15:13 — REGNUM В 2020 году на российском рынке появились 15 абсолютно новых моделей автомобилей. Об этом 23 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первой новинкой 2020 года стала чешская модель Skoda Karoq. Далее у российских дилеров появились: Cadillac XT6, Chery Tiggo 8, Changan CS75FL, Geely Coolray, KIA Seltos, Opel Grandland X, Audi Q3 Sportback, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Arteon, Audi e-Tron, и KIA XCeed.

Осенью нынешнего года на рынок РФ вышли: Chery Tiggo 7 Pro, CheryExeed TXL, Geely Tugella и KIA K5.

Кроме того, в 2020 году в России у 12 моделей был произведён рестайлинг.

Напомним, во второй половине 2021 года в РФ будут представлены две новинки компании CheryExeed — флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

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