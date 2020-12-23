23 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

В то время как Израиль спешит установить дипломатические отношения со своими арабскими противниками, бизнес-сектор этой страны не сидит сложа руки, ожидая, когда в дело включится Индонезия — крупнейшая мусульманская страна в мире. Что уже предпринимается и каковы перспективы такого взаимодействия, пишет Ларри Люкснер в издании Times of Israel.

Игорь Юдкевич, , 17:33 — REGNUM 3 января базирующийся в Иерусалиме Израильско-азиатский центр начнет программу сотрудничества между Израилем и Индонезией в партнерстве со стартапом Nation Central. Онлайн-сотрудничество, направленное на объединение будущих лидеров обеих стран, фокусируется на пяти конкретных задачах, которые были предложены израильскими и индонезийскими транснациональными корпорациями, стартапами и социальными предприятиями:

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

1. Расширение поддержки социальных новаторов в четырех городах, расположенных на островах, помимо густонаселенной Явы, где проживает 56% жителей Индонезии.

2. Использование цифровых технологий и смартфонов для мониторинга метаболического синдрома — одной из самых острых хронических проблем здравоохранения Индонезии.

3. Создание Инновационного образовательного и учебного центра на участке земли в пять гектаров на Бали для обслуживания Индонезии и Юго-Восточной Азии.

4. Разработка модели агролесоводства для увеличения производства кофе в Индонезии, которая уже является четвертым по величине производителем кофе в мире, но имеет урожайность с гектара всего в одну треть от урожайности в Бразилии.

5. Борьба с распространением коронавируса в Индонезии — страна на сегодняшний день сообщила о почти 665 000 случаев заражения и чуть менее 20 000 смертей.

Как говорит Ребекка Зефферт, соучредитель и исполнительный директор Израильско-азиатского центра, для решения каждой задачи набраны команды признанных и начинающих израильских и индонезийских лидеров, а сочетание опыта и ноу-хау позволит им эффективно работать вместе над решением поставленных перед ними задач.

Побережье острова Суматра. Индонезия (сс) Fabio Achilli

Индонезия — страна с 17 500 островами и 275 миллионами жителей. Неудивительно, что израильтяне так охотно ведут дела со своими индонезийскими коллегами. Индонезия намного гуще населена, чем вместе взятые Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, Судан и Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подписали мирные соглашения с Израилем или анонсировали их.

Раскинувшись на более чем 17,5 тысячи островов, Индонезия также является четвертой по численности населения страной в мире — после Китая, Индии и Соединенных Штатов. И лет через 10 она станет пятой по значимости экономикой в мире.

Двусторонняя торговля между Израилем и Индонезией уже составляет 500 миллионов долларов в год, причем большая часть ее идет через третьи страны. Кроме того, Израильско-индонезийская торговая палата действует с 2009 года, как сказал заместитель председателя Палаты Эмануэль Шахаф, который ездил в Джакарту по делам так много раз, что сбился со счету. Как говорит Шахаф, у этих двух стран взаимодополняющие экономики, в том смысле, что у Израиля есть то, что Индонезии действительно нужно, а у Индонезии — огромный нереализованный потенциал, и она бы очень выиграла от открытых отношений. И это не такая уж радикальная идея в этой стране, 88% жителей которой — мусульмане, судя по сдержанному, но растущему интересу к связям с Израилем. В онлайн-опросе влиятельного политика Диаза Хедроприйоно, председателя индонезийской «Партии справедливости и единства», о том, следует ли Индонезии устанавливать дипломатические отношения с Израилем, 51% респондентов ответили «да», а 49% — «нет». Но руководство страны уже давно официально отвергло эту идею, что позволило им избежать конфронтации с радикальными исламскими экстремистскими движениями у себя дома.

Вскоре после того, как издание Jerusalem Post, израильское Армейское радио и другие СМИ предположили, что Индонезия может стать следующей страной, которая откроет отношения с еврейским государством, министр иностранных дел Ретно Марсуди отвергла эту идею, заявив Jakarta Post 15 декабря, что Индонезия «не намерена открывать дипломатические отношения с Израилем», и что она «будет продолжать оказывать поддержку палестинской независимости на основе решения о двух государствах».

Индонезийски порт Okkisafire

Нужно иметь в виду, что официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Судана и Марокко отрицали существование тайных переговоров с Израилем до тех пор, пока их соответствующие соглашения с еврейским государством не были обнародованы. То же самое может произойти и в Джакарте, особенно если Белый дом надеется, что индонезийские официальные лица признают Израиль за считанные дни до того, как Джо Байден сменит Дональда Трампа на посту президента.

Шахаф отметил, что с момента подписания «Авраамовых соглашений» между Израилем и государствами Персидского залива Бахрейном и ОАЭ он наблюдает скачок интереса со стороны индонезийских компаний к сотрудничеству с Израилем. «Похоже, что администрация президента США оказывает давление на мусульманские страны, чтобы они присоединились к этой победе», — сказал Шахаф, отметив, что «в Марокко очень хотели одну вещь, и это было [признание США] Испанской Сахары. Всегда есть что-то, что можно использовать, хотя, учитывая все обстоятельства, Индонезия вряд ли поддастся такому давлению, если только она не находится в слабой позиции, как это может быть сейчас из-за ковида».

Экономические, а не политические связи более вероятны. Одним из событий, которое действительно могло бы подтолкнуть Индонезию к открытости для еврейского государства, было бы дипломатическое признание Израиля саудовским правительством.

«С объявлением о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем мы [в Израильско-азиатском центре] увидели почти немедленный сдвиг в открытости со стороны Индонезии, — говорит Зефферт. — Если Саудовская Аравия установит дипломатические отношения с Израилем, это полностью изменит разговор в Индонезии». И всё же Зефферт не ждет в ближайшее время открытия израильского посольства в Джакарте. Более вероятным, по ее словам, является постепенное потепление отношений с течением времени и большая открытость Индонезии к деловым связям.

Гилад Майерович — партнер крупнейшей израильской юридической фирмы Herzog Fox & Neeman. Как соруководитель азиатской практики этой компании, он видит «огромные возможности» для израильских компаний в Индонезии после установления двусторонних связей, в частности, в области агротехнологий, здравоохранения и кибербезопасности.

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«Я встречался с индонезийскими юристами на конференциях, и по крайней мере одна фирма недавно обратилась ко мне, — сказал он. — Бизнес между двумя странами существует уже много лет, но он находится вне поля зрения — так же, как это было с ОАЭ. В этом отношении нормализация сделала бы эти отношения более легитимными и менее сдержанными».

Кроме того, участие в новом региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) «сделает Индонезию очень прибыльной торговой зоной для израильских компаний, стремящихся расширить свой рынок, открывая возможности, которые были невозможны всего пару лет назад», — сказал Майерович. RCEP — это масштабное соглашение о свободной торговле, связывающее экономики пяти региональных партнеров — Австралии, Китая, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи — с десятью членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Индонезией, Брунеем, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом.

«Тот факт, что Индонезия имеет такое молодое население, также является большим преимуществом, — продолжает Майерович. — Нам нужно мыслить стратегически. Всё больше людей имеют доступ к технологиям и мультимедиа. У этих людей меньше представлений о Старом Свете, где Израиль был плохим парнем».