Москва, , 14:58 — REGNUM На строительных объектах Москвы имеется дефицит трудовых ресурсов. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

«Видим риск по вводу жилья из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу. Остро проблема ощущается в Московском регионе. Просил бы вашего поручения проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании», — обратился вице-премьер к главе государства.