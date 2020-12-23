Москва, 23 декабря 2020, 14:57 — REGNUM В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, сообщила 23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Голикова уточнила, что МРОТ с 1 января 2021 года составит 12 792 рубля (+5,5%).
«При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения», — сказала она.
Голикова добавила, что это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн российских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря замминистра труда и социальной защиты РФАндрей Пудовзаявил о том, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума улучшает положение граждан России.
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