Москва, , 14:56 — REGNUM За время пандемии уровень финансовой грамотности граждан РФ не изменился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что только треть жителей РФ ведут учет своих доходов и расходов.

«Уровень финансовой грамотности за время пандемии не изменился. За 2020 год сократились и материальные ресурсы домохозяйства, и горизонт финансового планирования (2/3 планируют на месяц, и лишь 9% — на период более одного года). Это привело к снижению потребности в ведении бюджета доходов и расходов, — сказала Лебединская. — Есть статистика: жители РФ не имеют устойчивой привычки сравнивать различные условия получения финансовых услуг — более 50% не делают этого никогда или лишь изредка. Лишь 11% граждан имеют стратегию накоплений на обеспечение старости (для сравнения — 63% в Великобритании)».

Как полагает Лебединская, значительная часть населения не готова нести ответственность за свои финансовые решения.

«Почти 28% считает, что государство должно компенсировать потери, связанные с падением цен на паи/акции/недвижимость. Мы почти не копим. Для сравнения, средний китаец откладывает 30% от своей небольшой зарплаты, 15% — немцы, а в РФ лишь 9%. Зачастую это не связано с низким доходом», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, что жители РФ порой даже не знают, сколько они тратят в месяц.

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