Москва, , 14:49 — REGNUM Учет своих доходов и расходов — это волевое решение, свидетельствующее о высоком уровне финансовой грамотности, чем многие граждане РФ похвастаться не могут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала итоги опроса, показавшего, что почти треть жителей РФ не ведут учета своих финансов.

«Многие не раз сталкивались с парадоксом: как семья с низким доходом по соседству купила новую мебель, авто и прочее, а у меня, при моей повышенной [зарплате], не хватает денег до зарплаты. К сожалению, большая часть граждан вообще не в курсе того, сколько они зарабатывают и тратят. А между тем контроль не только над доходами, но и расходами просто необходим. Это основа финансовой грамотности, — сказала Лебединская. — Большая часть жителей РФ делает это в уме. Намного реже фиксируют суммы на электронных устройствах или на бумаге, хотя разработана масса финансовых приложений, позволяющих это делать даже в своем телефоне».

Как пояснила экономист, учет доходов и расходов уже встроен в личных кабинетах в приложениях банков, однако этого недостаточно для эффективного управления своими деньгами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что у многих граждан РФ настолько мало денег, что им нет смысла вести учет бюджета, так как их потребление не меняется из месяца в месяц.

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