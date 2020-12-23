Москва, , 14:49 — REGNUM 2021 год, несмотря на свою близость, остается для жителей России «тёмным бычком», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Ожидаемый рост ВВП в будущем году явно будет ниже его падения в 2020 году, хотя более мягкий термин «восстановительный рост» дает надежды на преодоление кризиса.

Станет ли 2021 год переворотным, положившим начало не стагнации и плавному падению жизненного уровня большинства российских граждан, а восстановлению именно реальных доходов и качества жизни населения?

Ответ тоже очевиден — нет, так как в отличие от ВВП «восстановительного роста» в реальных доходах населения до уровня 5−7 летней давности не ожидается.

Таргетирование инфляции может и должно было «охладить» российскую экономику, но явно не должно было перераспределить экономическую активность из частного сектора в государственный и квазигосударственный.

Огосударствление экономики позволило в кризисный 2020 год сохранить социальную стабильность, но при этом стало тормозом на пути малого и среднего предпринимательства, как главного потенциала роста российской экономики и доходов населения.

В этой «фундаментальной трансформации есть понимание темпов среднесрочного роста экономики на 2−3% и в лучшем случае продолжения стагнации жизненного уровня населения.

Пока не предложены механизма выхода из этой стагнации, поэтому говорить о том, что «потерянные годы» закончились еще рано», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Пётр Авен считает, что последние годы оказались для России «потерянными» с точки зрения роста экономики.

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