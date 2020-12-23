Москва, , 14:48 — REGNUM Три новые модели кроссоверов представит в 2021 году на российском авторынке компания Chery. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство компании.

В начале следующего года китайская компания привезет в Россию новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Оснащается эта модель турбированным двигателем на 1,6 л мощностью 186 л. с. Причем такой же агрегат получил премиальный кроссовер CheryExeed TXL.

Однако в качестве трансмиссии Chery Tiggo 8 Pro получил вариатор, а не «робот», который стоит на CheryExeed TXL.

Ещё одной новинкой станет кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который появится в России во втором квартале 2021 года. Модельная линейка этого автомобиля состоит из атмосферного и наддувного двигателей объёмом 1,5 л. Мощность агрегатов составляет 113 и 147 л. с. соответственно.

В конце 2021 года стоит ожидать появления на российском авторынке кроссовера Tiggo 2 Pro, который получил 1,5-литровый «атмосферник» производительностью 116 л. с. По предварительной информации, Tiggo 2 Pro также может быть оборудован однолитровым турбированным агрегатом.

Ранее стало известно, что CheryExeed представит в 2021 году на российском авторынке полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

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