Подгорица, , 14:45 — REGNUM По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Черногория с показателем индекса человеческого развития 0,829 в 2019 году находится на 48-м месте в списке из 189 стран.

Агентство ООН заявило, что Черногория пятый год подряд занимает очень высокое место в категории человеческого развития.

В последнем национальном отчете о человеческом развитии (NHDR) говорится, что существует риск того, что COVID-19 повернет вспять прогресс, достигнутый за шесть лет.

ПРООН пояснила, что Индекс человеческого развития (ИЧР) является суммарным показателем средних национальных достижений по ключевым параметрам человеческого прогресса — долгой и здоровой жизни, доступу к образованию и достойному уровню жизни.

«Размер долгой и здоровой жизни измеряется через ожидаемую продолжительность жизни при рождении, которая, согласно оценкам за прошлый год, в Черногории составляет 76,9 года», — говорится в сообщении.