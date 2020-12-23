Москва, , 14:36 — REGNUM Уровень бедности в России к 2030 году должен снизиться почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек», — сказала Голикова.

Она также напомнила, что в 2021 году материнский капитал получат более миллиона семей.