Москва, , 14:29 — REGNUM У многих граждан РФ настолько мало денег, что им нет смысла вести учет бюджета, так как их потребление не меняется из месяца в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что треть жителей РФ не ведут учета своих доходов и расходов. В наибольшей степени это оказалось свойственно молодежи и людям с доходами ниже 50 тыс. рублей.

«У людей настолько мало денег, что они всегда придерживаются строго консервативной модели поведения и покупают всегда одни и те же товары. И тем самым нет смысла вести учет бюджета, потому что он и так всегда одинаковый. Потребление не меняется из месяца в месяц, — сказал Комолов. — Если мы говорим о молодежи, то здесь речь идет о тех, кого продолжают обеспечивать родители. Поэтому для них бюджет — это нечто напоминающее бюджеты муниципальных образований в Москве: собственного бюджета нет, а есть то, что им спустил город сверху. Поэтому зачем вести учет, когда за тебя уже все посчитали?»

Что касается людей с доходами меньше 50 тыс. рублей в месяц, то, как полагает Комолов, это граждане, которые очень консервативны в своем потреблении.

«Они всегда путешествуют по одному и тому же маршруту, покупают один и тот же набор товаров. Поэтому у них нет задачи вести учет, так как после трат на руках у них не остается ничего. И поэтому нет резона подсчитывать расходы», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что 53% опрошенных ведут примерный учет своих доходов и расходов, ещё 14% занимаются строгим подсчетом.

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