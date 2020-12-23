Сеул, , 14:24 — REGNUM В 2021 году правительство Южной Корее намерено привлечь 52 тыс. иностранных рабочих по визе Е-9 (непрофессиональное трудоустройство). Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

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По данным источников, план о привлечении рабочей силы был принят сегодня, 23 декабря, в ходе заседания комитета.

По сравнению с 2020 годом число привлекаемых иностранных рабочих сократится на четыре тысячи человек. Это объясняется сокращением спроса на иностранную рабочую силу в обрабатывающей промышленности и строительстве.

Известно, что порядка 22 тыс. разрешений планируется выдать в первой половине 2021 года, поскольку из-за пандемии коронавируса не все иностранные рабочие смогли въехать в страну в текущем году. Оставшиеся 30 тыс. разрешений будет выдано во второй половине года в зависимости от экономической ситуации.

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