Копенгаген, , 14:03 — REGNUM Энергетическое агентство Дании пока не получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства, это является условием продолжения проекта. Об этом 23 декабря сообщили в агентстве.

«Мы пока не получали обновленного расписания», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы регулятора Мортен Кристенсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Датском морском управлении сообщили, что баржа-трубоукладчик «Фортуна» может приступить к укладке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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