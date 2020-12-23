Москва, 23 декабря 2020, 14:02 — REGNUM Вклад строительного комплекса в ВРП Москвы, согласно оценкам, составляет 19%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Его слова приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.
В сообщении также отмечается, что «на каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3−4 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики».
Всего в Москве по данным на декабрь 2020 года работают 1188 стройплощадок.