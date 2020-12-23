Москва, , 14:02 — REGNUM Вклад строительного комплекса в ВРП Москвы, согласно оценкам, составляет 19%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Его слова приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

В сообщении также отмечается, что «на каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3−4 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики».

Всего в Москве по данным на декабрь 2020 года работают 1188 стройплощадок.