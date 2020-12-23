Москва, , 13:59 — REGNUM По итогам 2020 года внутренний турпоток в России сократился на 35−40%. Об этом на пресс-конференции 23 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Туристы Pedro Ribeiro Simões

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Глава АТОР уточнила, что поток туристов с 68 миллионов поездок в 2019 году снизился примерно до 40 миллионов поездок в 2020 году.

По предварительным данным, турпоток по итогам 2020 года значительно упал в Краснодарском крае — 11,5 млн поездок (-33% по сравнению с 2019 г.), в Подмосковье — 11,5 млн (-50%), в Москве до 7 млн (-72%), в Крыму до 6,1 млн (-18%), в Санкт-Петербурге до 2 млн (-80%), в Татарии — до 2 млн (-44%).

Как сообщало ИА REGNUM, в АТОР считают, что цены на отдых в 2021 году, скорее вcего, вырастут.

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